2026年2月22日、時任勇気が友人俳優・矢野聖人との焼肉写真をInstagram上にアップし、話題になった。矢野もまた同日、自分のアカウントで時任とのツーショットを含む写真を投稿した。一連の投稿を見るこちらも、元気をおすそわけしてもらったような写真だった。かつて、働く者たちに元気と活力を注入した有名曲があったが、その曲名「勇気のしるし」が時任勇気の名前の由来になった。同曲を歌ったのは、時任勇気の父・時任三