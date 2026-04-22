“気合い”だけじゃ続かない。ダイエットを習慣化できる人がやっている３つの工夫
ダイエットを始めて「気づけば途中で挫折していた」という経験はありませんか？続けられる人と続かない人の差は、意志の強さではなく“仕組みの作り方”にあります。
最初から“ハードルを下げて”いる
続けられる人は、最初から完璧をめざしません。例えば「毎日30分運動する」ではなく、「１日１回ストレッチする」など、負担の少ない形で始めます。一方で、最初から高い目標を立てると、できなかったときに一気にやめやすくなります。“続ける前提の小さな目標設定”が、習慣化のスタートになります。
やるタイミングを“固定”している
続く人は、「いつやるか」を決めています。朝起きたら、帰宅したら、お風呂の前に、など、行動とセットにしているのです。逆に、「時間があればやる」と考えると、後回しになりがちに。習慣は意志ではなく、自分のスケジュールに組み込むことで続きます。
できたかどうかを“見える化”している
もうひとつの違いは、記録の仕方です。続く人はカレンダーに印をつける、アプリでチェックするなど、できた日を目で確認できる状態をつくっています。逆に、記録しないと達成感が積み上がらず、モチベーションが続きにくいでしょう。
ダイエットを続けられるかどうかは“気合い”ではなく“仕組み”で決まります。ダイエットに取り組む際は、やみくもに頑張ろうとするのではなく、“続く形”をつくることから始めてみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼頑張っても痩せにくい人、頑張った分痩せられる人。その差は“我慢の使い方”です