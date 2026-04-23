こどもの健やかな成長を願う特別な日「こどもの日」。そんな大切なひとときを、思わず笑顔になるキュートなケーキで彩ってみませんか？銀座コージーコーナーから登場するのは、くまのぬいぐるみのような愛らしさが魅力の限定デコレーションケーキ。家族みんなで囲めば、心あたたまる時間がきっと生まれるはずです♡ こどもの日を彩る限定くまケーキ 5月3日（日