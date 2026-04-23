銀座コージーコーナーのこどもの日限定ケーキ♡くまさんで祝う特別な時間

こどもの健やかな成長を願う特別な日「こどもの日」。そんな大切なひとときを、思わず笑顔になるキュートなケーキで彩ってみませんか？銀座コージーコーナーから登場するのは、くまのぬいぐるみのような愛らしさが魅力の限定デコレーションケーキ。家族みんなで囲めば、心あたたまる時間がきっと生まれるはずです♡

こどもの日を彩る限定くまケーキ

5月3日（日・祝）から5月5日（火・祝）までの期間限定で登場する「こどもの日アニマルデコくまさん（5号）」は、見た目のかわいさと味わいのやさしさを兼ね備えた一品です。

価格は2,850円（税込3,078円）、サイズは5号。ココアスポンジでチョコクリームをサンドし、生クリーム入りホイップクリームとともに仕上げています。

さらに細かく砕いたスポンジでふわふわの毛並みを表現し、チョコレートで目や鼻を描いた愛らしいくまのデザインに。

こどもの日らしく「かぶと」のピックをあしらい、見た目にも季節感たっぷり♪ふんわり軽やかな食感とやさしい甘さで、子どもから大人まで楽しめる味わいです。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

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家族で楽しむやさしい味わい

このケーキの魅力は、見た目だけでなく味わいのバランスにもあります。チョコクリームのコクとホイップクリームの軽やかさが絶妙に調和し、甘すぎず飽きのこない仕上がりに。

ふわふわのスポンジとやわらかなクリームの口どけが、ほっと心を和ませてくれます。ゴールデンウィークのおやつや、家族が集まるシーンにもぴったり。

写真映えも抜群なので、思い出づくりにもおすすめです♡

心に残るこどもの日を♡

今年のこどもの日は、かわいいくまさんケーキと一緒に、家族でゆったりとした時間を過ごしてみませんか？見た目の楽しさとやさしい味わいが、特別な日の思い出をより一層彩ってくれます。

大切な人と囲むひとときが、笑顔あふれる温かな時間になりますように♡