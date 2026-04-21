厳選した130の酒蔵が毎日10蔵ずつ13日間に渡って登場する『クラフトサケウイーク（CRAFT SAKE WEEK 2026 with OMAKASE byGMO at ROPPONGI HILLS）』が、今年も六本木ヒルズアリーナで2026年4月17日(金)から4月29日(祝)まで開催中。入手困難な酒蔵やブレイク直前の酒蔵などが登場し、日本酒の多彩な味と人気レストランの美食を味わえます。｜さまざまな日本酒と出会える祭典元サッカー日本代表の中田英寿氏が、日本独自の伝統文化と