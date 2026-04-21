春の着こなしに欠かせないアイテムといえば、やっぱりカーディガン。朝晩の寒暖差など、サッと羽織って体温調節できる一枚があると便利です。せっかく新調するなら、トレンドを取り入れたコーデの主役になる一着を選びたいところ。そこで注目したいのが【しまむら】です！ プチプラとは思えない、大人に似合う上品な新作が続々登場。どれも売り切れ必至のアイテムなので、気になるものは早めにチェックしてみて。 透