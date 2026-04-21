今回、Ray WEB編集部はバイト先の意地悪な先輩について読者に話を聞いて漫画にしてみました。ひなたはコンビニでバイトをしています。ある日同じバイトの美月が、ミスをしていまい……？美月を休憩に誘ったひなた。廊下で仁さんとすれ違うと、彼は紙を落としました。それを拾った美月は、愕然としています。紙には一体なにが書かれていたのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：金田ハナライター Ray WEB編集部あわせて読みた
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