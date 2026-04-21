ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、4月25日に、「AIR SUIT（エアスーツ）」シリーズから、オフィスカジュアルへの移行に最適な一着として、スーツの型紙をベースにした本格仕様のセットアップを、全国のはるやま店舗で発売する。働き方の多様化が進む中、オフィスカジュアルの「正解」を求めるビジネスパーソンへ贈るのが、この「AIR SUITセットアップ」。スーツ専業店ならではの高度な仕立てによる「