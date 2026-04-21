ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、4月25日に、「AIR SUIT（エアスーツ）」シリーズから、オフィスカジュアルへの移行に最適な一着として、スーツの型紙をベースにした本格仕様のセットアップを、全国のはるやま店舗で発売する。

働き方の多様化が進む中、オフィスカジュアルの「正解」を求めるビジネスパーソンへ贈るのが、この「AIR SUITセットアップ」。スーツ専業店ならではの高度な仕立てによる「きちんと感」を保ちつつ、芯地を省くことで肩の凝らない「AIR（空気）」のような軽快な着心地と、アクティブな動きを支える高いストレッチ性を両立させた。最大の特徴は、一般的なカジュアルウェアとは一線を画す、スーツ専用の型紙（パターン）をベースにした端正なシルエットでありながら、セットアップ価格1万900円（税別）という驚愕のコストパフォーマンスを実現した点にある。シワになりにくい素材特性と家庭で洗えるイージーケア性を備えたこの品質が、約1万円で手に入るのはまさに破格。初めてのビジカジスタイルでも失敗したくない人へ、圧倒的な価値と安心を提供する。



「AIR SUITセットアップ」左から：ジャケット、パンツ

商品特長は、価格の常識を覆す圧倒的バリューとのこと。「AIR」の名に恥じない軽快さと機能性になっている。スーツ専業店ならではの「映える」シルエットだという。

［小売価格］

ジャケット：6400円

パンツ：4500円

（すべて税別）

［発売日］4月25日（土）

はるやま商事＝http://haruyama.jp