佐々木は4回から制球の不安を露呈してピンチを招いた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間4月19日のロッキーズ戦に6-9で敗れ、今季初めてとなる連敗を喫した。敵地クアーズ・フィールドでの4連戦。初戦を勝利した後、2、3戦目でいずれも逆転負け。開幕から盤石の戦いを見せていた王者は、ここに来て不安定な試合運びが続いている。【動画】大谷翔平が51試合連続出塁を記録！右中間への二塁打をチェックドジャース先発の佐々木