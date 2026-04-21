「ササキの乱れが流れを変えた」救援陣も崩れたド軍の連敗は「内容も後味が悪い」 NY紙が痛烈批判「12人中8人の出塁を許した」
佐々木は4回から制球の不安を露呈してピンチを招いた(C)Getty Images
ドジャースが現地時間4月19日のロッキーズ戦に6-9で敗れ、今季初めてとなる連敗を喫した。敵地クアーズ・フィールドでの4連戦。初戦を勝利した後、2、3戦目でいずれも逆転負け。開幕から盤石の戦いを見せていた王者は、ここに来て不安定な試合運びが続いている。
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ドジャース先発の佐々木朗希は3回まで無失点に抑えたものの、3-0とリードして迎えた4回、内野安打や四球でランナーを溜めてしまい、T.J.ラムフィールドの適時打で1点を返される。続く5回にはカイル・キャロスのソロ本塁打、ヒット2本を立て続けに浴び3-3の同点。その後、二死まで漕ぎつけるもタイラー・フリーマンを四球で歩かせたところで交代を告げられた。
佐々木の後を受けたアレックス・ベシアが後続を断ち、勝ち越しを許さなかったドジャースは、6回に1点を加え、ふたたびリードを奪った。しかし、7回裏に4番手として登板したブレーク・トレイネンが本塁打を含む4連打を打たれ3失点。さらに、8回裏にはエドウィン・ディアスも3点を与えるなど、佐々木とともに救援陣も踏ん張れなかった。
ドジャースは9回の反撃も2点止まりとなり、追い上げも及ばず敗れた。現地紙『NEW YORK POST』は、この試合のドジャースについて、今季初の連敗と伝えながら、「内容も実に後味の悪いものだった」などと報じた。
投手陣のパフォーマンスに目を向ける同メディアは、「ササキの乱れが試合の流れを変えた」と振り返りながら、4回以降は制球が定まらなかったとして「12人中8人の出塁を許す展開となった」と綴っている。
救援投手の内容にも触れており、「トライネンはこの日まで今季8試合で無失点だったが、コロラドの高地環境の中で得意のスイーパーに苦しんだ。許した4安打はいずれもその球種で、うち3本は打球速度95マイル以上の強烈な当たりだった」などと指摘。
また、9日ぶりに登板したディアスに対しても、「対戦打者4人に対しアウトはゼロ。球速の不安も解消されず、平均球速は95.4マイルにとどまり、最低は92.8マイルと、10年のキャリアの中でも下位10に入る遅さのフォーシームだった」と評している。
同メディアは、ドジャースの黒星が続いた試合展開について、「開幕から3週間、終盤のリードを失ったのはわずか2度だったが、ここにきて2日連続でそれを繰り返している」と強調。不安定な戦いぶりに苦言を呈している。
ドジャースにとってこの日の9失点は今季ワースト。投手陣に不安を残す中でも、敵地4連戦での負け越しや3連敗は免れたいところだ。翌日のゲームで立て直すことが出来るだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]