サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、岡山デニムと豊岡縫製が生む、ボックス形状の日本製ビジネスリュック「200−BAG186BK（ブラック）」「200−BAG186NV（ネイビー）」を発売した。商品特長は、岡山産の児島デニムを使用し、鞄づくりの名産地として知られる兵庫県豊岡で縫製した、日本製ならではの魅力が詰まったビジネスリュック。素材の風合いと丁寧な仕立てが調和し、日常使いのアイテムでありな