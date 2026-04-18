きょう午後（18日）周南市にあるレゾナック永源山公園でクマらしき動物の目撃情報がありました。周南警察署によりますときょう午後2時半前、周南市富田にあるレゾナック永源山公園で60代男性が山頂から遊歩道を通って下山をしていたところ、山中に寝そべっているクマらしき動物を目撃したということです。クマらしき動物は1頭で体長はおよそ50センチメートルとみられています。警察は目撃現場付近でパトカーによるマイ