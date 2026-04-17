出費は抑えたいけれど、おしゃれは妥協したくない。そんな大人世代におすすめしたいのが、上下【GU（ジーユー）】のコーデ。今回は6,000円以内で作れる、大人にぴったりな着こなしを紹介。シンプルなのにグッと洗練された雰囲気なので、ぜひお手本にしてみて。 甘辛MIXを意識してバランスの良いコーデに 【GU】「ペプラムニットプルオーバー」\1,990（税込）、「ドライバレルレッグ