日本時間午後９時半に３月の米生産者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比４．６％上昇、コアの大方の予想は前年比４．１％昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の３．４％上昇、３．９％上昇から加速するとみられている。１０日に３月の米消費者物価指数が発表されており、予想を下回っていた。３月の米生産者物価指数も同様の結果になれば、ドルが売られる可能性がある。 また、この