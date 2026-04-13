東京五輪レスリングフリー１２５キロ級金メダルで世界最大プロレス団体ＷＷＥに所属したゲイブル・スティーブソン（２５）が、総合格闘技（ＭＭＡ）の最高峰ＵＦＣと契約した。先週末に開催された「ＵＦＣ３２７」で発表された。７月１１日にネバダ州ラスベガスで行われる「インターナショナル・ファイト・ウイーク」の「ＵＦＣ３２９」で、ＵＦＣデビューを果たす。対戦相手は発表されていない。スティーブソンは自身のインス