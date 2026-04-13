〜 2026年 「金融支援と事業継続に関するアンケート」調査 〜いま、企業への有効な支援策が課題に浮上している。そうしたなか、経営が苦境にある企業への支援策は、新規借入や既存借入のリスケジュール（条件変更）が事業継続に大きな役割を果たすことがわかった。一方で、経営改善の見込みがないまま事業を継続している企業も多く、出口戦略を見据えた支援の必要性が改めて浮き彫りになっている。東京商工リサーチは、金融