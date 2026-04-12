米大リーグは１１日（日本時間１２日）各地で行われ、ドジャースは本拠地ロサンゼルスでレンジャーとの３連戦第２戦に臨んだ。大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）で出場、第１打席に右越えに４号先頭打者本塁打を放ち、前日に日本選手最長を更新した連続試合出塁を４５に伸ばした。（デジタル編集部）初対戦となる右腕ライターの投じた４球目だった。見送ればボールかという内角に食い込むスライダーをうまくとらえた。打球は高々