毎日運動しているのに、思ったほど体が変わらない。むしろ以前より変化を感じにくくなったという違和感を抱いたことはありませんか？大人世代の体は、回数や時間よりも“効かせ方”の影響を受けやすくなります。運動すること自体が間違っているのではなく、ほんの少しのズレが結果につながりにくくしていることがあるのです。“回数をこなすこと”が目的になっていないかスクワットや腹筋など、回数を意識する運動は続けやすい反面