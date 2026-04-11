◆バスケットボールＢ１リーグ第３１節レバンガ北海道８２―８０長崎（１１日・北海きたえーる）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が西地区首位の長崎に８２―８０で勝利。連敗を３でストップした。最大１７点差を守り切れず、第４クオーター残り１４・９秒で７９―８０。大逆転負けもよぎる中、日本代表のシューターが勝利を呼び込んだ。レバンガボールからスタートし、ボールはＳＧ富永啓生へ。激しいディフェンスを受けながらも