【モデルプレス＝2026/04/11】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）の公式X（旧Twitter）が4月10日に更新。イベントのオフショットが公開され、KANON（カノン）の新しいビジュアルが反響を呼んでいる。【写真】BMSG新グルメンバー「雰囲気全然違う」黒→金髪に劇的チェンジ◆KANON、新ヘアカラー披露投稿では千葉県で開催された「STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE- 」の報告と新曲のビデオのYouTube