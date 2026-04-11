井ノ原快彦が自身のInstagramで、松岡昌宏との2ショット写真を投稿した。 ■井ノ原快彦「中学1年間の時のエピソードも喋ったなぁ」 【写真】「渋い」「胸熱」と話題、井ノ原快彦と松岡昌宏“マボイノ”の貴重2ショット 井ノ原は「本日、アド街で久しぶりに松岡と共演」と顔文字を添えながら3点の写真を投稿した。 井ノ原は赤ベースのチェック柄シャツ姿で、首元からは白いTシャツがちらり。一方、松岡は、黒い