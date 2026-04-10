首位ヤクルトとの今季初カード■巨人 3ー2 ヤクルト（10日・東京ドーム）巨人は10日、東京ドームで行われた首位のヤクルト戦に競り勝った。先発したドラフト1位、竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が6回途中8安打ながら1失点の粘投でハーラートップタイの2勝目を手にした。チームは2連勝を飾った。阿部慎之助監督は試合後、竹丸について「よく粘った、その一言」とねぎらった。竹丸は初回、2回と走者を背負うもいずれもダブルプレー