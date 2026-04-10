季節家電をしまう前に取り入れたい、正しいメンテナンス術を紹介します。教えてくれたのは、クリンネスト1級のあゆみさん。じつは、よかれと思って行っているお手入れでも、方法を誤ると雑菌や虫の発生につながることも。収納前に押さえておきたい3つのポイントを伺いました。季節家電を保管する鉄則は「完全に乾かす」こと季節家電のメンテナンスで最も大切なのは、説明書の通りに汚れを落とした後、完全に乾燥させてからしまうこ