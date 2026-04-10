エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【初めての店内撮影】緊急でコストコ買い放題したら１４万円分の大散財しちゃったけど幸せだったからまぁいいか！カッカッカッ！』の動画を投稿。お買い物の様子を公開してくれました。中には美容系アイテムを紹介してくれた場面も。【関連記事】エミリン「もう最強」購入した保湿力抜群のクリーム系シートマスク■洗顔後に動画内に登場したのがこちら。ITO/フェイシャル