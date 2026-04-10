プロ野球パ・リーグは9日に各地で3試合が行われ、ソフトバンク、日本ハム、オリックスが勝利しました。首位のソフトバンクは5位の西武に2-0の完封勝利。0-0の7回、近藤健介選手が豪快な先制2ランホームランを記録。投げては先発の大津亮介投手が7回無失点の好投で今季初勝利をマーク。ソフトバンクは連敗を2で止めました。西武は先発の菅井信也投手が6回無失点も打線が無得点に終わっています。2位の日本ハムは4位の楽天に4-2で勝