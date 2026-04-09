◆パ・リーグソフトバンク―西武（９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・周東佑京外野手が、試合前練習で元気に姿を見せた。前夜８日の西武戦（みずほペイペイドーム）では体調不良で１回表に交代していた。前夜は塗り薬の成分にアレルギー反応が起きてしまい、じんましんや吐き気などの症状が起こったという。２５年にも一度アレルギー症状が出たというが、その際は原因がつかめず。今回は病院に搬送後、理由が突き止