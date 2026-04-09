タレントのビビる大木が９日、自身初舞台となる熱海五郎一座の舞台「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」（５月３１日〜６月２４日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に出席した。東京の喜劇にこだわる熱海五郎一座の新橋演舞場シリーズ第１２弾。報道陣から２０２８年のＮＨＫ大河ドラマの題材がジョン万次郎（山粼賢人主演）になったことを聞かされ、「ジョン万次郎資料館の名誉館長をしている