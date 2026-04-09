【モデルプレス＝2026/04/09】M!LKの曽野舜太と吉田仁人が4月9日、都内にて行われた「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに出席。同グループの楽曲「爆裂愛してる」をサンリオキャラクターたちと披露した。【写真】話題沸騰のアイドル、サンリオとコラボダンス◆曽野舜太＆吉田仁人、サンリオキャラと「爆裂愛してる」披露この日は、曽野の推しキャラであるクロミ、吉田の推しキャラのシナモロールのほか、ハローキティ