元テレビ朝日アナウンサーで、トヨタ自動車株式会社の所属ジャーナリストとして活躍中の富川悠太氏（49）の長男で、モデル、タレントとして活動する富川立夢（りずむ、18）が9日までに自身のインスタグラムを更新。大学入学を報告した。「大学入学しましたー！」と書き出すと、武道館をバックに黒のスーツ、グレーのネクタイでポーズを決める自身のショットをアップ。「風強すぎて髪崩れてます」とつづった。立夢は23年の