奥村チヨさんの「終着駅」や堺正章さんの「街の灯り」、内山田洋とクール・ファイブの「そして、神戸」などヒットを連発していた作曲家の浜圭介さん。全く無名の自分のために「夜霧のあなた」（詞・千家和也）という作品を作ってくれただけでなく、所属事務所やレコード会社も決めてくれました。クリント・イーストウッドがハリー刑事に扮して大ヒットした映画「ダーティハリー」をもじり、芸名は「伊達春樹（だて・はるき）」