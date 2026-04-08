「ちちんぷいぷい」で消えるはず！ 給食の時間に園児が消したかったモノ▶▶この作品を最初から読む「保育士時代のエピソードをきっかけに、子育てをがんばる保護者や保育に関わる先生たちに少しでもスポットを当てるためのお手伝いをしていきたい」。そう話すのは、元保育士のでこぽん吾郎さん。ちょっぴりドジなでこ先生と、個性豊かな子どもたちとの日常は驚きとハプニングの連続！上手なお返事を披露してくれる子、