女優・結城モエ(31)が8日、自身のインスタグラムを更新。芸名を「結城萌」に改め、活動していくことを発表した。結城は「この度ご報告があります。芸名を、"結城モエ"から"結城 萌"に改めることになりました」と発表。萌は本名であるとし、「母がつけてくれた名前です。『草木が芽を出す、めばえる、努力して目的を達する人』などの意味を含みます。5月の新緑の季節に生まれた私ですが、雨上がりに光が差し込み、葉についた