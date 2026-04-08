女優・結城モエ(31)が8日、自身のインスタグラムを更新。芸名を「結城萌」に改め、活動していくことを発表した。

結城は「この度ご報告があります。芸名を、"結城 モエ"から"結城 萌"に改めることになりました」と発表。萌は本名であるとし、「母がつけてくれた名前です。『草木が芽を出す、めばえる、努力して目的を達する人』などの意味を含みます。5月の新緑の季節に生まれた私ですが、雨上がりに光が差し込み、葉についた雫がキラキラと光る様を見て名付けてくれたそうです」とした。

「いくつになっても、新しいことの挑戦や、学びの連続で、俳優として精進している最中ですが、また改めて、気持ちを引き締め、成長していけるように努力を重ねていこうと思いますので、いつも応援して下さっている皆様、引き続きどうぞ宜しくお願い致します」と呼びかけていた。

1994年5月18日生まれ、福岡県出身の結城は、2017年放送の日本テレビ系ドラマ「脳にスマホが埋められた！」で女優デビュー。21年放送のテレビ朝日系「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」第7シリーズ朝蜘優衣役など、数々のドラマや映画に出演している。