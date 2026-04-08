高知県の山あいの町・梼原町で八重桜が咲きはじめ、加工用の収穫が行われています。青空に映える濃いピンクの八重桜ー。梼原町大向では4月に入って約50本の八重桜が咲き始め、それにあわせて花の収穫も始まっています。八重桜は花びらが多く、香りが強いのが特徴で、シロップやコンフィチュールに加工されています。4月9日は梼原町でサクラの加工品を手がけるサクラクラブが中心になって10人で収穫が行われました。返