【モデルプレス＝2026/04/08】5月1日20時より、Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信される人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。『バチェラー・ジャパン』および『バチェロレッテ・ジャパン』をあわせた『バチェラー・ジャパン』シリーズの司会進行役として長年親しまれてきた坂東工が、本作をもって卒業することが決定した。【写真】4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女◆バチェラー