中国・浙江省寧波市の漁師が東シナ海で重量200キロ超の天然クロマグロを2匹捕獲した。中国メディアの紅星新聞が伝えた。記事によると、3日、2隻の底引き網漁船が東シナ海でいずれも200キロを超える天然のクロマグロ2匹を捕獲した。全長約2．5メートル、幅70〜80センチに達し、現場で撮影された動画では1匹を運ぶのに6〜7人がかりだった。船長の范吉通（ファン・ジートン）さんは「漁師になって東シナ海で30年以上操業してきたが、