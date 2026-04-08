中国・浙江省寧波市の漁師が東シナ海で重量200キロ超の天然クロマグロを2匹捕獲した。中国メディアの紅星新聞が伝えた。

記事によると、3日、2隻の底引き網漁船が東シナ海でいずれも200キロを超える天然のクロマグロ2匹を捕獲した。全長約2．5メートル、幅70〜80センチに達し、現場で撮影された動画では1匹を運ぶのに6〜7人がかりだった。

船長の范吉通（ファン・ジートン）さんは「漁師になって東シナ海で30年以上操業してきたが、これほど大きなマグロは初めて見た。それも一度に2匹とは」と興奮気味に語った。市場に出回る一般的なマグロは大きくても数十キロ程度で、100キロを超えるものは珍しいという。

2匹の巨大クロマグロは台州市温嶺市の港で水揚げされ、解体・加工された後、販売される予定。関係者によると、大トロなど高級部位の小売価格は500グラム当たり500元（約1万1500円）ほどで、2匹の総額は10万元（約230万円）を超える見込みだという。

保管と販売を委託された温嶺松門水産超低温冷凍会社の俞新岳（ユー・シンユエ）マネージャーは「100キロを優に超えるサイズのマグロを見るのは生まれて初めて。東シナ海の水産資源がますます豊かになり、生物の多様性が高まっていることを示している」と語った。

浙江省海洋水産研究所の専門家は、「今回のような超大型個体が東シナ海で確認されるのは近年まれ。東シナ海の漁業管理や資源保護の取り組みが成果を上げており、海洋生態環境が持続的に改善していることを示している」とコメントしたという。（翻訳・編集/北田）