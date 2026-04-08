嵐の二宮和也（42）が7日、自身のXを更新。メンバーの櫻井翔（44）からの“伝言”をファンに伝えた。【写真】“目が合っちゃダメよチャレンジ”で対決する二宮和也＆櫻井翔現在、同グループのラストツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の愛知公演が開催中。二宮は、「今日のコンサートで『昨日そして明日お越しの方がお友達にいましたら、平日なのに足を運んでいただきありがとうございます。と櫻井翔が言