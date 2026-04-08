イタリアの観光都市ベネチアが、オーバーツーリズムの対策として、今年も日帰り観光客から入場料の徴収を始めました。【映像】イタリアの観光都市ベネチア（実際の映像）「水の都」として知られ、世界遺産にも登録されているベネチアは、2024年から観光シーズンのピークに歴史地区を訪れる日帰りの観光客から入場料を徴収しています。今年も、今月3日から7月までの期間で、混雑が予想される週末や祝日を中心に60日間実施しま