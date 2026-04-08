ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が7日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。番組開始早々、Xでは「#サカナ山口ANN」がトレンド入りした。山口は番組冒頭、自己紹介した上でバンドの看板曲「新宝島」と「怪獣」に言及。「その曲2曲を聴いていただきますと、サカナクションのことは理解してもらえるなと思います」と切り出した。番組開始