お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛（40）が7日深夜に放送されたテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜1・57）に出演。ゲームに負けて新年会の食事代を支払うこととなったが、財布の中に入っていた金額に共演者が衝撃を受ける場面があった。この日は「新年会でお琴でイントロクイズ!!完結編」と題した企画が放送された。和食レストランで流れる琴のイントロ曲を当てるゲームで、最下位となった人が新年会の食事代を全額