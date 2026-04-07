FRUITS ZIPPERの早瀬ノエル（22）が7日、Zeppダイバーシティ東京で初のソロ単独ライブ「Noel Hayase 1st solo Live“Head above Clouds”」を開催した。ドイツ出身で、同グループ最年少メンバーの早瀬は、25年に放送された日本テレビ「うぶごえ」でボカロPのあばらやと共作で「プラトニックにね」を配信リリースするなど、ソロシンガーとしても活動している。初のソロライブとなったこの日は、エレキギターを演奏しながら登場。大