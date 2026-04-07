米カリフォルニア州で現地時間4月10〜12日（日本時間4月11〜13日）、4月17〜19日（日本時間4月18〜20日）の2週に渡り開催されるコーチェラ・フェスティバル。YouTubeを通じてライブ配信される今年のステージから、注目すべき出演アーティストを一挙紹介する。今年のコーチェラは「初」に溢れている。サブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、そしてカロルGの3人がヘッドライナーとして同フェスティバルに初登場し、なかで