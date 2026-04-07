TWICE・SANA(29)が、7日に発売となったハーゲンダッツの新定番商品、クリスピーサンド「ザ・グリーンティー」のテレビCM「いザ・解禁!」篇に登場した。 【写真】おいしそうな笑顔！「ザ・グリーンティー」のCMに登場したSANA ハーゲンダッツの「定番商品」とは、期間限定の商品とは違い、常に販売されているフレーバーのこと。CMでは新たな定番商品が登場した高揚感