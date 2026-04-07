初回にテオに被弾【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間7日・トロント）ブルージェイズのマックス・シャーザーが突如降板した。6日（日本時間7日）に本拠地でのドジャース戦に先発。わずか2回でマウンドを降りた。トロント実況は「どこかおかしいかもしれません」と顔を曇らせた。通算222勝、サイ・ヤング賞3回を誇る41歳のレジェンド。昨オフにブルージェイズからFAとなり1年契約で戻ってきた。今季初登板を6回1安打1失点