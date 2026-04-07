NY株式6日（NY時間13:10）（日本時間02:10） ダウ平均46543.45（+38.78+0.08%） ナスダック21914.72（+35.54+0.16%） CME日経平均先物53840（大証終比：+300+0.56%） 欧州株式6日終値 英ＦＴ100休み 独ＤＡＸ休み 仏ＣＡＣ40休み 米国債利回り 2年債 3.852（+0.012） 10年債 4.333（-0.008） 30年債 4.889（-0.016） 期待インフレ率 2.363（-0.010） ※期待イン