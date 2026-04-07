【「ただいま、おじゃまされます！」】 配信中 価格：各話198円 【アニメ「ただいま、おじゃまされます！」】 4月7日 放送開始 日本テレビ AnichU枠、読売テレビ 火アニ枠 毎週火曜25時29分～ 【拡大画像へ】 コミックシーモアにて連載中の和戸村氏によるオリジナルコミック「ただいま、おじゃまされます！」