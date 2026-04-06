BE:FIRST公式Instagramで、LEO（レオ）とMAZZEL・TAKUTO（タクト）、STARGLOW・RUI（ルイ）のコラボダンス動画が公開された。 【動画】BE:FIRSTレオ・MAZZELタクト・STARGLOWルイ「BE:FIRST ALL DAY」ダンスコラボなど①② BE:FIRST・MAZZEL・STARGLOWは4月3日に放送された『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』（テレビ朝日系）で共演した。 ■LEOの手をRUIが握って振るお茶