【モデルプレス＝2026/04/06】AKB48の千葉恵里が4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。8年前との比較ショットを公開し、話題になっている。【写真】22歳AKB人気メンバー「すっかり素敵な美女に」約8年前との比較ショット◆8年前の「ジェリービーンズ」再現ショット公開千葉は「初めてのジェリービーンズ 8年ぶりぐらい！！大人になりました！」とつづり、AKB48の楽曲「初めてのジェリービーンズ」の衣装を着用した2枚の写真を投稿